La SNCB annonce qu’elle va fermer 44 guichets supplémentaires dans ses gares cette année

Une présence humaine sera également assurée autant que possible, à la fois via la présence régulière d'agents de la SNCB et via divers partenariats. Des patrouilles supplémentaires de Securail et des investissements dans de nouvelles installations (systèmes de contrôle d'accès...) permettront en outre de garantir la sécurité des voyageurs.

L'assistance aux personnes à mobilité réduite sera également maintenue dans les gares qui disposent de celle-ci.

Une période de transition est prévue du 1er mars à fin 2021, pendant laquelle ces 44 guichets resteront ouverts 2 ou 3 jours par semaine. Des stewards seront présents sur place dès le mois de mars pour informer les voyageurs de toutes les fonctionnalités des automates de vente. Ces appareils mentionnent en outre un numéro de téléphone donnant accès à une assistance gratuite à distance. Enfin, des séances d'explication et de démonstration seront régulièrement organisées dans les gares concernées.

Il s’agit des gares suivantes : Ans, Bertrix, Beveren-Waas, Binche, Châtelet, De Pinte, Diksmuide, Gouvy, Harelbeke, Heide, Heist, Jambes, Jette, Jurbeke, Kontich-Lint, Lede, Lesse, Leuze, Liedekerke, Luttre, Marbehan, Marchienne-au-Pont, Mariembourg, Mechelen-Nekkerspoel, Menen, Ninove, Opwijk, Peruwelz, Poperinge, Rixensart, Rochefort-Jemelle, Ronse, Saint-Ghislain, Silly, Sint-Genesius-Rode, Terhulpen, Ternat, Tielt, Torhout, Veurne, Virton, Waterloo, Waver en Zaventem.

La SNCB entamera dès ce lundi un dialogue avec les communes concernées en vue de développer des partenariats pour favoriser l'utilisation de ces espaces par des acteurs du secteur public, marchand, non-marchand ou associatif (activités sportives, culturelles, sociales, économie circulaire, etc.) qui souhaiteraient utiliser les infrastructures et dès lors y assurer une présence humaine.

Cette décision n'implique aucune fermeture de gares et n'y affectera en rien l'offre de trains, souligne encore la SNCB. Sur la période décembre 2020 - décembre 2023, l'offre de trains sera même renforcée à hauteur de 4,7% et près d'un millier de trains supplémentaires circuleront chaque semaine d'ici là, appuie-t-elle.

La fermeture progressive de certains guichets sera réalisée à 100% par des départs naturels.