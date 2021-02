Les propriétaires d'un singe-lion le libèrent pour échapper à un contrôle de police

Les policiers ont vu et entendu le singe pendant un certain temps, mais ont ensuite perdu sa trace. Le chef de la police, Jean-Pierre Van Thienen, craint le pire pour le petit animal : "Par ce temps froid et humide, le singe a peu de chances de survivre. Il y a quelques arbres et buissons autour de la maison, mais ils n'offrent que peu d'abri. De plus, la maison est proche de l'autoroute. Je ne pense pas que le petit animal survivra".