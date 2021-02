El Arbi et Fallah adaptent à nouveau au cinéma un roman de Dirk Bracke

Récompensé de deux prix littéraires, "Straks doet het geen pijn meer" avait conquis dès sa sortie en 2001 le cœur d'Adil El Arbi. Du haut de ses quinze ans, ce dernier avait d'ailleurs à l'époque écrit une lettre au romancier pour lui confier ses rêves de cinéma, avec l'espoir de pouvoir un jour porter son oeuvre à l'écran.

"J'ai toujours la lettre d'Adil chez moi; j'ai une totale confiance en eux. D'ailleurs je considère 'Straks doet het geen pijn meer' comme mon meilleur roman parmi plus de 40 que j’ai écrits, c'est le plus fort à mes yeux (...) Je suis impatient de retrouver Adil et Bilall après le succès de Black et de vous proposer ce film ensemble", se réjouit Dirk Bracke (67 ans).

Le roman raconte l’histoire d’une enfant qui subit les abus sexuels de son père après le divorce de ses parents.