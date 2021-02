En Flandre, la vaccination dans les centres débutera le 15 février

Ces dernières semaines, quelque 11.000 prestataires de soins de première ligne - essentiellement des généralistes et infirmier(-ère)s à domicile - ont déjà pu être vaccinés au nord du pays. Quelque 50.000 autres seront invités à le faire dès le 15 février dans le centre de vaccination de leur zone de première ligne. Il s'agira des premières vaccinations réalisées dans ces 95 centres répartis à travers la Flandre. Bruxelles a inauguré ce mardi le tout premier point de vaccination du pays, au centre de test et de vaccination Pachéco de la clinique Saint-Jean.

"A l’origine, nous voulions faire vacciner le personnel soignant de première ligne dans les hôpitaux, mais finalement nous avons décidé de le faire plutôt dans les centres de vaccination", indiquait Wouter Beke (photo) ce mardi. "Les professionnels des soins sont le plus proches des personnes qui pourront se faire vacciner prochainement, à savoir notamment les personnes de plus de 65 ans et celles qui souffrent de maladies sous-jacentes. Ces dernières ont souvent des questions concrètes à propos des centres. Si les soignants y sont déjà allés eux-mêmes pour se faire vacciner, ils pourront bien mieux répondre à ces questions".