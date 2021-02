Gand sera la ville marraine du nouveau navire de recherche Belgica

"Gand va s'emparer de ce titre pour susciter l'intérêt des jeunes et des écoles pour les sciences et pour tirer le meilleur parti des atouts de Gand en tant que ville du savoir et cité portuaire", se réjouit Mathias De Clercq, soulignant que le navire est propulsé par des moteurs gantois.

A l'automne 2021, le bateau partira en expédition pour effectuer des recherches sur de nombreux enjeux, tels que la lutte contre le réchauffement climatique et une meilleure protection de l'environnement. Il soutiendra la recherche scientifique dans les domaines de la pêche, de la biologie, de la géologie, du climat et de la chimie.

L'État belge, représenté par le Bureau fédéral de la politique scientifique (Belspo), en est le propriétaire alors que l'Institut royal des sciences naturelles le gérera en collaboration avec le ministère de la Défense et un opérateur privé.



