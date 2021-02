Polémique sur un permis de bâtir accordé au roi Philippe pour une construction sur l’Île d’Yeu

Quand on consulte les permis de bâtir approuvés pour la municipalité de l'Île-d'Yeu en août dernier, le nom d'un des requérants éveille notre attention: Monsieur Philippe Legrand. Comme le suggère l'adresse correspondante (16 rue de la Brederode à Bruxelles), il s'agit bien du roi Philippe, le Roi des Belges, qui utilise ce pseudonyme lorsqu'il est en vacances.

Le Palais confirme que le roi a bien acheté un terrain avec une maison sur l'île en 2019. L'Île-d'Yeu est une destination favorite du roi Philippe et de sa famille depuis des années et avant cela, il y louait un logement pendant ses vacances.

Le permis de bâtir approuvé en août dernier concerne une annexe d'un peu plus de 40 mètres carrés. Et selon l'opposition locale "M'YEU ensemble", il y a là quelque chose qui ne va pas.

En effet, dans la zone naturelle en question, on ne peut pas construire. Et une extension ne peut être que de 30 mètres carrés au maximum. De plus, l'annexe sur le domaine du roi est non seulement trop grande de 10 mètres carrés, mais selon le parti d'opposition, il s'agit déjà d'une deuxième extension.

Le chef de l'opposition Patrice Bernard a donc interrogé le maire Bruno Noury sur ce sujet lors de la réunion du conseil municipal de la semaine dernière, après que plusieurs habitants aient - selon lui - attiré son attention sur la question.