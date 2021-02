Un foyer du variant sud-africain a déjà fait une trentaine d’infections dans une maison de repos de Westende

Il s’agit déjà de la deuxième maison de repos et soins en Flandre occidentale où apparait le variant sud-africain du coronavirus. La première maison touchée était la résidence Lacour à Ostende. "Il y a un lien entre les deux foyers", précise Jean-Marie Dedecker (photo archives). "Les deux centres de repos et soins font partie du même groupe. Souvent, ils s’échangent du personnel. Les collaborateurs sont testés, mais l’un d’eux a tout de même transporté le virus de Lacour vers Westduin. Le personnel est sous pression, nous ne pouvons rien lui reprocher. Il fait vraiment ce qu’il peut".

Dans la maison de repos et soins Haerlebout à Middelkerke, un foyer de 34 contaminations a été constaté, mais il ne s’agit pas de la variante sud-africaine. Dans les deux autres maisons de repos de la commune balnéaire, à savoir De Ril et Tara, aucune contamination n’a été constatée jusqu’à présent. Les résidents y reçoivent ce mardi leur second vaccin.