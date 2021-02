La zone de police Klein-Brabant très satisfaite de l'acquisition de son drone 

Il y a un an, la zone de police Klein-Brabant, c'est-à-dire Puurs-Sint-Amands et Bornem, était la première zone de police de la province à acquérir un drone. Cet achat aura été un bon investissement car le drone a été utilisé de nombreuses fois et il est très performant.

Notamment pour surveiller une maison lors d’une perquisition, un suspect avait essayé de s'enfuir et de cacher des preuves. Un homme qui avait disparu a été retrouvé dans un champ et a pu être sauvé grâce à la caméra thermique du drone.

"Sans ce drone, les choses auraient pu se terminer beaucoup plus mal", a déclaré le commissaire Herman Peeters de la zone de police Klein-Brabant. "Et lors de l’incendie d'une entreprise, nous avons eu une meilleure vue du foyer, afin que les pompiers puissent utiliser le matériel plus efficacement."