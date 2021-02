Les chats aussi en ont marre du confinement : "Cela perturbe leurs habitudes "

Alors que nous sommes de plus en plus nombreux à travailler depuis la maison, les chats voient leurs routines et leurs habitudes se désorganiser, ce qui entraîne parfois des problèmes de comportement.

Ainsi, le vétérinaire Emmanuel Titeux à Paris affirme que de plus en plus de personnes lui signalent que leur chat a un comportement beaucoup plus agressif. "Cela se passe bien sûr dans une grande ville", nuance la vétérinaire et professeur de comportement animal à l'UGent Tiny De Keuster dans " Nieuwe feiten" sur Radio 1 (VRT). "Le problème se situe peut-être là, car les chats y vivent dans des endroits beaucoup plus petits ou ne peuvent pas sortir à l’extérieur."

Un chat a tendance à ritualiser sa journée, refaisant toujours les mêmes choses aux mêmes moments précis. "Je peux imaginer que si un chat est soudain confronté à des personne qui travaillent pendant la journée, que s'il veut se coucher à son endroit préféré pour dormir entre 10 et 11 heures et qu'il y a quelqu'un assis devant l'ordinateur, il sera dérangé. Quand les routines changent, un chat se sent mal à l'aise".

Les enfants qui sont plus souvent à la maison sont également stressants pour certains chats. Non pas parce qu'ils ne les aiment pas, mais parce qu'ils sont attachés à leur routine et à leur vie privée. "Entre 14 heures et 16 heures, je fais une sieste dans le canapé, si quelqu'un est assis là, j'ai un problème."