Pourquoi les journalistes de la VRT et leurs invités ne portent-ils pas de masque ?

La chaîne publique flamande VRT a décidé que ses journalistes et les invités ne devaient pas porter de masque dans les studios de télévision, "car les règles sanitaires comme elles sont respectées actuellement offrent assez de protection", a expliqué son porte-parole. Les présentateurs et les invités sont assis à distance dans le studio, de part et d’autre d’une grande table et la ventilation fonctionne. Pour l'instant, cela suffit, estiment les virologues. Les règlements actuels pourraient être adaptés si le Comité de concertation prenait de nouvelles décisions en la matière.