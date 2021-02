Suspicion de malversations financières à l’académie de danse Let’s Go Urban

Selon Frank Vennekens, magistrat de presse au tribunal d'Anvers, il y a eu une requête unilatérale des trois administrateurs indépendants. Il dit qu'une enquête est en cours pour déterminer s'il y a bien eu des "malversations financières". Selon lui, leur lettre soulève suffisamment de questions pour qu'un administrateur temporaire soit nommé, qui devra enquêter pour déterminer s'il y a effectivement des irrégularités.

Let's Go Urban a connu un grand succès ces dernières années : Sihame El Kaouakibi et son académie ont proposé des programmes de formation aux jeunes et aux enfants. Avec des projets sur la danse, le sport et le multimédia, elle touche environ 1 000 jeunes chaque semaine.

Mais Let's go Urban n'est qu'un de ses projets. Jusqu'à récemment, elle était également responsable de Wannawork, qui met en contact les entreprises et les jeunes et vise à une plus grande diversité sur le lieu de travail. Hier, il a été annoncé que Wannawork fera partie de l'agence de travail temporaire Vivaldis Interim. De 2015 à 2018, elle a également été membre du conseil d’administration de la VRT.