Covid-19 : Nouvelle diminution des admissions à l’hôpital et des décès

Mercredi, 1.784 patients étaient hospitalisés, soit 4% de moins que le mercredi 27 janvier. Parmi eux, 309 se trouvaient aux soins intensifs (-1%), dont 167 patients nécessitaient une assistance respiratoire et 19 une ECMO. Le taux d'occupation de lits de soins intensifs réservés aux patients Covid-19 en Belgique est actuellement de 16%.

Le nombre moyen d'infections au coronavirus s'élève quant à lui à 2.363 par jour sur la période du 25 au 31 janvier, en hausse de 9% par rapport à la semaine précédente. Dans le même temps, le nombre de tests effectués a augmenté de 11,98%.

Le taux de reproduction entre le 28 janvier et le 3 février était stable, à 0,993. Or, ce ratio indique que l'épidémie tend à diminuer si ce taux est inférieur à 1, et à se poursuivre s'il est supérieur à 1. Le taux de positivité, est stable à 5,5%.

Selon les derniers chiffres de Sciensano, quelque 296.950 personnes en Belgique ont reçu une première dose du vaccin, dont 30.145 ont aussi reçu une seconde dose. La couverture vaccinale pour la première dose du vaccin est donc de 2,58% de la population belge.



Sur la période du 25 au 31 janvier, 41,7 décès ont été enregistrés en moyenne par jour, ce qui représente une diminution de 22% par rapport à la précédente période de calcul.



Au total, 716.395 cas de contamination ont été enregistrés en Belgique depuis l'apparition du nouveau coronavirus et 21.216 personnes sont décédées du Covid-19.