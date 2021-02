De nombreuses rivières ont franchi le seuil l’alerte en Flandre orientale et occidentale

Les fortes précipitations de ces derniers jours n'ont pas encore causé de problèmes majeurs en Flandre occidentale. Ici et là, une rue est inondée, car les ruisseaux ne peuvent plus emmagasiner la quantité d'eau. C'est le cas à Menin, Reningelst et Watou. Toutefois, la navigation est actuellement interrompue sur la Dendre et l'Yser.