Le jugement anversois peut-il avoir des conséquences pour le professeur Djalali, condamné à mort en Iran ?

Les peines sévères prononcées par le tribunal correctionnel d’Anvers, ce jeudi peuvent-elles avoir des conséquences sur le sort du professeur irano-suédois Ahmadreza Djalali, qui était professeur invité à la VUB. Il y a près de cinq ans, il a été arrêté en Iran, soupçonné d'espionnage et de complicité dans la mort de deux experts nucléaires iraniens. Fin 2017, il a été condamné à mort.

Fin novembre, son exécution semblait imminente. Sa femme avait reçu un coup de téléphone dans lequel il faisait ses adieux. Il avait été transféré dans une autre prison, tout indiquait que la peine de mort allait bientôt être exécutée. Or cela s’est produit juste au moment où le procès pour une tentative d’attentat terroriste allait commencer dans notre pays. Plusieurs experts y ont vu un signe de pression de l’Iran sur notre pays, un signe que Djalali pourrait être utilisé comme monnaie d'échange. L'épouse du médecin Ahmadreza Djalali soupçonne en effet que son mari soit utilisé comme moyen de pression par Téhéran pour libérer Assadollah Assadi.

Pour le ministre de la Justice Vincent Van Quickenborne (Open VLD), les deux affaires sont distinctes. "La justice doit pouvoir prendre sa décision et cela n'est pas lié au sort du professeur. Nous sommes très clairs quant à son sort : nous condamnons fermement la peine de mort. Le gouvernement belge a déjà demandé à plusieurs reprises que la peine de mort ne soit pas appliquée". Il souligne également qu'un échange n'est pas possible : "Ce n'est pas possible légalement, donc ce n'est pas sur la table aujourd'hui".