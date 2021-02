Dans un message vidéo, Sihame El Kaouakibi se défend et dénonce un lynchage médiatique

Ce jeudi soir Siham El Kaouakibi réagit pour la première fois dans un message vidéo. Elle y dénonce les accusations sans fondements et sans preuves et les attaques personnelles.

"C'est avec consternation que j'ai été confrontée ces derniers jours à une avalanche d'accusations, de reproches et de soupçons et à un grave vandalisme verbal", commence-t-elle.

"Pendant des années, je me suis battue chaque jour et j'ai donné le meilleur de moi-même pour construire un beau projet, avec un seul objectif en tête : encourager les jeunes talents, les talents défavorisés à se développer et à s'épanouir pleinement. Construire des ponts entre défavorisés et favorisés", déclare El Kaouakibi.

"Mais si l'on en croit le tribunal Twitter et certains journaux", poursuit-elle, ces années et les efforts illimités de mon équipe n'auront servi à rien. N'aiderons-nous donc jamais plus des milliers de jeunes Anversois à construire leur avenir ? Je ne peux accepter cela" concut la parlementaire.

Et elle ajoute qu'elle répondra point par point à toutes ces accusations qui ne reposent sur rien.

(voir la suite du message vidéo, ci-dessous, en néerlandais).