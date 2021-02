Erika Vlieghe : "Pas encore d’influence des vaccinations"

L'infectiologue et présidente du Gems (le Groupe d'experts pour la stratégie de gestion du Covid-19) Erika Vlieghe (photo) estime que la situation est encore "trop fragile" pour envisager des assouplissements. "Continuons à être prudents, afin de maintenir le nombre de cas à un faible niveau. C'est une illusion de penser que c'est fini", déclarait Vlieghe ce vendredi dans l'émission De Ochtend (VRT). La cheffe d’unité à l’hôpital universitaire d’Anvers a cependant reconnu la nécessité de donner des perspectives et affirmé que les experts travaillaient sur un calendrier avec des "propositions et des scénarios".