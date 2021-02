La KU Leuven renvoie les membres du cercle étudiant Reuzegom impliqués dans le dossier Sanda Dia

Les sept étudiants impliqués dans l'"affaire Reuzegom" sont renvoyés de l’Université catholique de Louvain, a annoncé jeudi soir l'université dans une communication. Ils ne peuvent plus s'inscrire à la KU Leuven pour un certain nombre d'années, et certains sont renvoyés à titre définitif. Avec cette étape, les procédures disciplinaires de l'université louvaniste sont closes.