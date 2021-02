Le musée gallo-romain de Tongres expose 250 œuvres du British Museum

"Face à face avec les Romains" propose la découverte de 250 chefs-d'œuvre de la collection romaine du British Museum (photo), dont des statues d'empereurs et de dieux grandeur nature, des pierres tombales, des amphores à huile et à vin, des bijoux, des armes, des fresques et mosaïques, de l'argenterie, notamment.

Le musée gallo-romain a complété l'exposition avec quelques objets spéciaux de sa propre collection, dont une plaque de malédiction en plomb, déterrée à Tongres il y a quelques années.

"Face à face avec les Romains" emmènera les visiteurs à la découverte des modes de vie à l'époque romaine, à Rome et au-delà, présentant des objets de la capitale, de la péninsule italienne et des provinces. Des vidéos proposeront aussi de faire la connaissance de citoyens d'il y a 2.000 ans, tels que des commerçants d'huile d'olive et un soldat, afin de rendre compte de la vie des Romains à l'époque.

La rétrospective s'adresse à un large public et est entièrement bilingue (néerlandais et français). Les enfants pourront bénéficier d'une visite audio résumant toutes les informations intéressantes, mais aussi apprendre à écrire, cuisiner ou construire comme un Romain via différents jeux vidéo.