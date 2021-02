Les coiffeurs peuvent rouvrir le 13 février, les autres métiers de contact le 1er mars

Bien que les experts de la santé estiment qu’il est encore trop tôt pour permettre la reprise des métiers non-médicaux de contact, le Premier ministre Alexander De Croo (photo principale) avait laissé entendre jeudi que les coiffeurs seraient très vraisemblablement autorisés à rouvrir juste avant la Saint-Valentin, notamment dans un souci de bien-être social et mental de la population. La décision en a été prise formellement ce vendredi par le Comité de concertation.

Les coiffeurs pourront rouvrir à partir du 13 février, les autres professions de contact - salons de beauté, manicure et pédicure, salons de massage et tatoueurs - devront attendre le 1er mars pour reprendre leurs activités.

Les coiffeurs seront néanmoins soumis à des conditions très strictes :

- ils devront porter un masque chirurgical (donc plus de masques en tissus), tout comme leurs clients, et devront en changer toutes les 4 heures

- un temps d'attente entre deux traitements de dix minutes devra être observé pour pouvoir nettoyer et désinfecter

- un rendez-vous sera indispensable et les clients devront attendre à l'extérieur du salon

- une ventilation devra être assurée, par exemple en ouvrant les fenêtres et les portes.

- les services à domicile restent interdits

Les campings, parcs de bungalows et parcs de vacances peuvent rouvrir dès lundi 8 février. Dans ce cas, il s’agit de la conséquence d’un arrêt du Conseil d’Etat. Ce dernier a en effet donné raison mardi à Recread - qui représente des exploitants de campings et parcs de vacances au nord du pays. La fédération avait introduit un recours fin janvier afin d'obtenir les mêmes conditions que les hôtels, bed & breakfast et maisons et appartements de vacances non collectifs à la Côte, qui ont pu rester ouverts. Le Conseil d'État avait constaté "qu'à première vue, la ministre de l'Intérieur ne donne pas de justification adéquate" pour cette discrimination.

A noter que les restaurants, bars et autres installations communes devront rester fermés dans les campings, parcs de bungalows et de vacances.

Les parcs animaliers pourront rouvrir le 13 février selon les mêmes règles que les parcs naturels. Seules leurs activités de plein air seront autorisées. Le public devra encore patienter avant de pouvoir revoir les animaux qui résident dans un endroit fermé (aquarium et terrarium notamment).

Le Comité de concertation a également confirmé sa décision antérieure d’autoriser les visites de biens à partir du 13 février dans le cadre des activités immobilières des agents immobiliers professionnels.