La Flandre s’est réveillée sous un tapis de neige

Ce dimanche, des chutes de neige sont attendues encore en Flandre, surtout sur le nord (1 à 5 cm). Dans le centre du pays, quelques flocons tomberont par endroits (1 ou 2 cm) accompagnés d'un risque de pluies verglaçantes.

Les automobilistes sont appelés à faire preuve de vigilance sur les routes au cours des prochaines heures. Selon l'Institut royal météorologique (IRM), les conditions seront particulièrement glissantes en raison des précipitations hivernales attendues jusqu'à lundi matin.

En Ardenne, les températures seront encore positives avec par moments de la pluie.

La nuit prochaine, le gel se formera sur tout le pays et des précipitations neigeuses (1 à 3 cm) seront encore possibles. En Ardenne, la pluie se transformera en neige avec un risque de verglas.

Lundi, le temps sera froid et nuageux avec parfois risque de quelques faibles chutes de neige. Les maxima ne dépasseront pas ­1 degré dans le sud du pays et ­5 degrés dans le nord. Le vent sera souvent modéré et plutôt faible dans le sud­-est du pays.

Mardi, les courants d'est froids se maintiendront sur le pays. Les températures resteront même négatives en journée avec des maxima de ­4 degrés dans le centre. Le temps restera généralement sec, même si quelques faibles chutes de neige seront encore possibles le matin. L'après­-midi, quelques éclaircies se dessineront.