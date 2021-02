Quels ont été les effets de la crise sanitaire sur la vie des couples ?

Une explication peut être que "vivre les uns à côté des autres" n'a plus été possible durant la crise sanitaire. Les couples ne pouvaient pas s'échapper pour aller travailler ou s'adonner à leurs loisirs, ils devaient parler. "L'importance de la communication est devenue beaucoup plus importante pendant la crise du coronavirus", déclare le sexologue et expert en relations humaines Wim Slabbinck. Il n'y avait pas de solution de repli, ils devaient se parler.

Et pour certains couples, cela a eu ses avantages. "Cela a été bon pour certaines relations. Il y avait plus de temps et plus d'espace pour se redécouvrir. Dans une vie trépidante, où les deux partenaires travaillent à plein temps, c'est parfois très difficile", explique Slabbinck.

Mais pour d'autres couples, cette retrouvaille n'a pas eu lieu, bien au contraire. Le fait d'être plus souvent ensemble a conduit à une rupture. Le sociologue Dimitri Mortelmans n'est pas entièrement surpris. "Avant l'ère du coronavirus, par exemple, nous avons vu que les couples se séparaient plus souvent après les vacances. Parce qu'ils passaient alors plus de temps ensemble.