Une secte indienne inonde les profils Twitter de dizaines de politiciens et footballeurs belges

Rampal Singh Jatin, âgé de 69 ans est le chef d’une secte indienne ou "homme de Dieu". Il a des milliers d'adeptes, principalement dans le nord de l'Inde.

Jusqu'en 1995, il a travaillé comme ingénieur au département d'irrigation de l'État de Haryana, dans le nord de l'Inde. Il a démissionné en raison de son succès en tant que prédicateur. Rampal prétend être le successeur spirituel et l'incarnation de Kabir, un poète mystique du XVe siècle et un saint indien.

Recherché par la justice notamment pour une affaire de meurtre, il a été arrêté en 2014 après l'assaut donné par la police qui a dû affronter plusieurs centaines de ses partisans. Les forces de l'ordre ont retrouvé cinq corps dont quatre de femmes et un d’un nourisson au lendemain de l'assaut lancé contre l'enceinte tenue par ce gourou autoproclamé, un site de 4,8 hectares, situé à 175 km au nord-est de New Delhi. En 2018, Rampal a été condamné à la prison à vie pour meurtre, prise d'otages et complot. Néanmoins, il reste populaire auprès de certains de ses partisans.



Les adeptes de cette secte n’en sont pas à leur coup d’essai et ont recours à ces pratiques depuis des années. On trouve dans la presse indienne des articles datant de 2017 qui décrivent des campagnes similaires lancées sur les réseaux sociaux menées par des adeptes de Rampal. Il s'agit de tentatives pour devenir "viral" sur les médias sociaux, par exemple en tweetant en masse un hashtag Twitter convenu par une combinaison de vrais adeptes et de robots Twitter automatisés.

Ces tweets sont destinés à convaincre les compatriotes que Kabir est le seul vrai Dieu et Rampal son représentant sur terre. Ils font souvent référence à des citations de la Bible ou du Coran, ou même à des prédictions d'astrologues comme le célèbre prophète français du 16ème siècle, Nostradamus