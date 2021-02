A Gand, les sans-abris peuvent aussi être hébergés dans un hôtel : "Personne ne doit dormir dehors par ce froid"

Les refuges pour sans-abri de Gand et d'Alost (Flandre orientale) sont prêts à offrir un endroit chaud où dormir aux personnes sans domicile. A Alost, il y a 24 lits et des lits de camp supplémentaires pour ceux qui en ont besoin. À Gand, il y a 116 lits et lorsque tous les lits sont pris, les sans-abri peuvent aussi être accueillis dans un l'hôtel.