Des policiers anversois interceptent un véhicule où une femme est sur le point d’accoucher

Alors qu’il rentrait très tard la nuit de son travail Osman a découvert son épouse Zorana, enceinte, sur le point d’accoucher. "En toute panique, nous sommes montés dans la voiture et j'ai roulé aussi vite que possible de Zwijndrecht à l'hôpital Jan Palfijn de Merksem", explique Osman. "Je ne voulais qu'une seule chose : amener ma femme à l'hôpital le plus vite possible".

Sur le ring d'Anvers, le véhicule d'Osman a attiré l'attention de Rob et Dave, deux inspecteurs de la police locale d'Anvers. "Les policiers ignoraient ce qui se passait et ont voulu intercepter le véhicule qui roulait trop vite. Lorsqu’ils se sont portés à ma hauteur parce que je ne voulais pas m'arrêter. J'ai ouvert ma fenêtre et j'ai essayé de leur faire comprendre ce qui se passait. Heureusement, ils ont vite compris", déclaré Osman. Les officiers ont alors escorté Osman et sa femme en toute sécurité jusqu'à l'hôpital.

"Nous sommes arrivés à l'hôpital juste à temps, car à peine une demi-heure plus tard, notre fils est né. Je suis si content que tout se soit bien passé, mais je ne veux plus jamais revivre une telle chose", soupire un Osman soulagé.

L'histoire s'est donc bien terminée pour les parents et l'enfant et ce grâce au sang froid des deux policiers. Car dans de telles circonstances chaque minute compte.