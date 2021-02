La Flandre étend son réseau d’ "attachés technologiques"

Ces "attachés technologiques" ont aussi pour objectif d'attirer en Flandre des investissements étrangers intéressants dans ce domaine.

Le gouvernement flamand prévoit un budget annuel de 3 millions d'euros pour ce réseau. D'ici l'été, il devrait être complet, et représenter la tech flamande à New York, Palo Alto, Paris, Londres, Copenhague, Munich, Bombay, Singapour, Guangzhou et Tokyo. Ces "diplomates" se concentreront principalement sur trois domaines: la santé, la digitalisation et le climat.

Le ministre-président, Jan Jambon (N-VA), a rappelé lundi l'ambition: "faire exporter davantage d'entreprises technologiques flamandes, et attirer vers la Flandre des investissements étrangers. Nous voulons ainsi faire de la Flandre un hub mondial de l'innovation".