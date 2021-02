Les confirmations et fêtes de la jeunesse laïque reportées à l’automne, en Flandre

Les célébrations catholiques de la confirmation, habituellement prévues entre Pâques (4 avril) et la Pentecôte (23 mai), sont reportées aux mois de septembre et octobre en Flandre, ont décidé lundi les évêques des diocèses flamands et le vicariat du Brabant flamand pour l'archidiocèse. Il en va de même pour les fêtes de printemps ou fêtes laïques.