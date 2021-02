Louvain envisage d'implanter ses éoliennes en Flandre orientale et occidentale ainsi qu'en Wallonie

Louvain étudie également des projets sur des terrains dans d'autres provinces, dont elle est propriétaire. "Ce sont des terres agricoles historiques, souvent acquises il y a très longtemps", explique le conseiller communal David Dessers (Green). "Beaucoup de ces terrains ont souvent été vendus ces dernières années et avec le produit de la vente, entre autres, des maisons de repos ont été construites. Mais heureusement, ils n'ont pas tous été vendus, et ce sont ces terrains sur lesquels nous allons voir si nous pouvons lancer des projets d'énergie éolienne", explique encore David Dessers. "Nous avons maintenant demandé à la société énergétique flamande de déterminer quels sont les terrains éligibles pour la construction d'un parc éolien. Et cela ira jusqu'en Flandre orientale et occidentale et même en Wallonie", ajoute Dessers.