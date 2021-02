Smartschool a connu de gros problèmes ce lundi à cause du grand nombre d’inscriptions

La plateforme scolaire numérique Smartschool qui est utilisée par de nombreuses écoles, en Flandre a connu de gros problèmes ce matin. "En moins d'une heure, nous avons eu plus de 1,2 million d'inscriptions", a expliqué Elsie Van Linthout de Smartschool à la VRT. "C'est plus de trois fois plus que lors du précédent confinement." Les problèmes ont été résolus depuis.