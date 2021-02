A Bruges, on rappelle qu’il faut déneiger son trottoir, avec une pensée pour les éboueurs

Tom Espeel : "Nous avons mis en garde nos ouvriers. La plupart des rues de Bruges ont été sablées, mais les trottoirs peuvent encore être glissants. Si la rue n'est pas du tout sablée, nos éboueurs ne s'y engageront pas. Cela n'arrive que rarement. Hier, ce n'était que dans 5 rues environ".

Bien sûr, il fait un froid glacial pour les éboueurs. "Ce sont surtout les mains, en particulier. Nos ouvriers s'accrochent à une barre à l'arrière du camion. Ils ont deux paires de gants. Et nous leur avons donné une paire supplémentaire qu'ils laissent dans le camion pour qu’elle se réchauffe".

À midi, les éboueurs reçoivent une soupe pour se réchauffer un peu dans les locaux de l'IVBO, près de l'incinérateur de Bruges. "A cause du coronavirus, nous préférons que les gens n'offrent pas eux-mêmes quelque chose de chaud à boire. C'est bien sûr très gentil de leur part, mais il vaut mieux ne pas le faire maintenant. Nous demandons un peu de patience à la population de Bruges.

En raison du mauvais temps, les tournées de collecte des ordures prennent un peu plus de temps. Il est donc possible que les camions poubelles passent un peu plus tard que d'habitude. Nous vous demandons donc de ne pas remettre immédiatement le sac poubelle à l'intérieur. Attendez un peu, nous allons passer".