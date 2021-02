BASF renonce à la construction d’une centrale au gaz à Anvers

L'entreprise chimique allemande BASF se retire du projet de construction d'une centrale électrique au gaz de 850 mégawatts (MW) à Anvers, rapportent les quotidiens L'Echo et De Tijd ce mardi. L’information a été confirmée à la VRT par BASF et l’entreprise énergétique Engie Electrabel. Le géant allemand de la chimie indique que la crise sanitaire affecte aussi son secteur et qu’il souhaite se recentrer sur ses activités principales. Produire de l’électricité n’en fait pas partie.