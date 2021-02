Covid-19 : le nombre de décès en recul pour le sixième jour d’affilée

"Le plateau se poursuit", a analysé le spécialiste des maladies infectieuses. Le nombre moyen de cas de coronavirus détectés s'élevait en effet à 2.212 par jour entre le 30 janvier et le 5 février, soit une petite baisse de 5% par rapport aux sept jours précédents. Ce recul n'est pas lié à une diminution du nombre de tests, avec une moyenne de 50.238 dépistages réalisés par jour.

Le taux de positivité reste par ailleurs stable: sur l'ensemble des tests réalisés entre le 30 janvier et le 5 février, 5,3% se sont révélés positifs.

Cette diminution se manifeste en Wallonie (-8%) et en Flandre (-7%). L'épidémie s'accélère cependant dans la province de Namur (+31%), à Bruxelles (+18%) et en Flandre orientale (+6%).

C'est la province de Flandre orientale qui compte le plus grand nombre absolu de cas positifs, avec 2.267 nouvelles contaminations diagnostiquées en une semaine, suivie de la province d'Anvers (2.092) et de la Flandre occidentale (1.893 cas).

Le nombre d'infections diminue dans toutes les tranches d'âge, et particulièrement chez les personnes âgées de plus de 80 ans, s'est réjouit Yves Van Laethem. L'âge moyen des personnes testées positives a donc diminué. "La semaine dernière, la moitié des nouveaux cas étaient âgés de moins de 38 ans", a-t-il souligné.

Le nombre de personnes actuellement hospitalisées pour cause de Covid-19 s'établit à 1.698, dont 302 en soins intensifs. Une diminution de respectivement -8 et -7% en sept jours.

Le nombre de décès diminue toujours de manière significative depuis plusieurs jours. La moyenne était de 39 par jour sur la période entre le 30 janvier et le 5 février, soit 19% de moins par rapport à la semaine précédente. "Ce pourcentage sera moins spectaculaire dans les prochains jours", a annoncé l'infectiologue. Le 23 janvier avait en effet été marqué par 67 décès en une journée, soit un nombre au-dessus de la moyenne. Ce jour ne fera dès demain/mercredi plus partie de la période de comparaison utilisée pour évaluer l'évolution de cet indicateur.

Le taux de reproduction du virus est de 0,99, contre 1,06 la veille. Ce ratio indique que l'épidémie tend à diminuer s'il est inférieur à 1 et à se poursuivre s'il est supérieur. Quant à l'incidence, à savoir le nombre de cas sur 100.000 habitants en 14 jours, elle s'établit actuellement à 277 (+9%).

Selon les derniers chiffres disponibles, 336.331 personnes en Belgique ont reçu une première dose d'un vaccin contre le Covid-19. Cela représente 3,65% de la population âgée de plus de 18 ans. Parmi elles, 104.340 ont reçu également la seconde injection, soit 1,14% des plus de 18 ans.