Il déneige la rue de son quartier de Maldegem à la grande joie de ses voisins

Chaque fois qu’il neige, la rue de Marnix à Adegem est oubliée par les services d’épandage. Mais Marnix n’en a cure, car il peut sortir son propre chasse-neige fait maison : "Je me suis bien amusé avec hier. Aujourd'hui, c'était seulement un petit peu. Et je ne sais pas ce qui nous attend dans les prochains jours. Espérons qu'il y aura encore plus de neige, car c'est très amusant".