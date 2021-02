La 40è édition du Festival Anima se déroulera entièrement en ligne

"On ne consomme pas les films de la même manière sur le web qu'en salles. (...) On a voulu rendre l'expérience en ligne la plus agréable possible. Il n'y aura donc plus de contraintes d'horaires. Les festivaliers pourront regarder ce qu'ils veulent 24h/24, à quelques exceptions près", souligne Dominique Seutin, co-directrice d'Anima.

Pour cette édition particulière, le festival s'est doté d'un catalogue de plus de 250 contenus vidéo, comprenant entre autres 13 longs métrages, 216 courts métrages et 15 rencontres virtuelles.