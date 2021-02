La blonde Klaasje quitte le trio de filles K3

Formé en 1998 avec les chanteuses Kathleen, Kristel et Karen, le groupe flamand ultra populaire auprès des enfants avait cédé sa place en novembre 2015 à trois nouvelles interprètes sélectionnées à l’issue d’un concours télévisé. Hanne, la rousse, Marthe, la brune, et Klaasje, la blonde, se produisaient depuis lors sur toutes les scènes de Flandre et jusqu’aux Pays-Bas, accompagnant même certains spectacles de la langue des signes. Ce mardi, la Néerlandaise Klaasje Meijer (25 ans) a annoncé qu’elle quittait K3 pour donner une autre direction à sa vie. Studio 100, qui produit les spectacles et disques du groupe, lui cherche une remplaçante. Une jeune fille blonde ou, pourquoi pas, un jeune chanteur.