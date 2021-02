Le taux de positivité des voyageurs flamands rentrés de zone rouge varie de pays à pays

Le taux de positivité au coronavirus parmi les voyageurs flamands rentrés de "zones rouges" à l'étranger varie fortement de pays à pays, avec moins de deux pour cents pour des destinations comme l'Allemagne et la Grèce, mais nettement plus élevé pour la Lituanie et la Bosnie-Herzégovine, a indiqué le ministre flamand du Bien-Etre, Wouter Beke, en réponse à une question parlementaire.