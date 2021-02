Quels ont été les hivers les plus froids en Belgique ? La VRT a sorti quelques images de ses archives

L'hiver 1946-1947 aura été particulièrement froid. L'Escaut était gelé, à Temse (Tamise) en Flandre orientale. Et les gens pouvaient marcher sur le fleuve gelé. Le mois de février 1956 aura été le plus froid du siècle, en Belgique. Cette vague de froid fut très longue, avec des minimas de -10 degrés durant 17 jours. Quant à l'hiver 1962-1963, ce fut l'hiver le plus froid du siècle, avec de grande quantité de neige. Même la Mer du Nord a gèlé pendant plusieurs jours et l'on a aussi assisté à la formation d'une petite banquise. Durant l'hiver 1962-1963, on a connu des minima de -16,8°C à Uccle.