Voici les premières asperges flamandes, à 240 euros la caisse

"Nos asperges sont cultivées dans une serre et cette semaine nous avons vu leurs petites têtes blanches percer de terre", expliquait Marja van Dessel de la ferme Den Boschkant à Vremde, en province d’Anvers.

"Cela permet de proposer chaque année des asperges belges en magasins pour la Saint-Valentin. Autrefois on devait les importer du Pérou, mais aujourd’hui on peut trouver des produits du terroir. Nous récoltons dans la serre jusqu’à Pâques. Après cela, on passe à la saison classique de culture des asperges en pleine terre, à l’extérieur".