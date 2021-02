Covid-19: en moyenne 124 nouvelles hospitalisations par jour

Entre le 3 et le 9 février, une moyenne de 124 personnes contaminées par le Sars-Cov-2 ont été admises chaque jour à l'hôpital en Belgique, ce qui représente une progression de 6% par rapport à la période de sept jours précédente, indique l'Institut de santé publique Sciensano ce mercredi matin. Le nombre de personnes actuellement hospitalisées pour cause de Covid-19 s'établit à 1.674, dont 308 en soins intensifs et 168 qui ont besoin d’une assistance respiratoire.