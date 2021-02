Dans les prisons, les premiers vaccins seront administrés à Bruges et Merksplas

Un accord a été passé pour la vaccination du personnel pénitentiaire et infirmier de la section Covid de la prison de Bruges, ainsi que pour la section des personnes âgées de la prison de Merksplas (photo). C’est ce qu’a fait savoir l'administration pénitentiaire mardi soir. Mais ces vaccins ne seront pas encore administrés immédiatement, précise l’Agence flamande Soins et Santé. "Le personnel soignant des hôpitaux, celui de première ligne et des institutions pour les personnes avec un handicap seront vaccinés en priorité", indiquait le porte-parole Joris Moonens.