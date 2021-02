Soixante millions d’euros pour sauver les festivals d’été en Flandre

Les ministres régionales du Travail et de l’Economie Hilde Crevits et du Tourisme Zuhal Demir ont annoncé que le gouvernement flamand débloquera 60 millions d’euros pour soutenir le secteur de l’événementiel en général et les festivals estivaux en particulier face à la crise sanitaire due au coronavirus qui les affecte tout particulièrement. Plus précisément, il s’agit de 50 millions d’euros en avances remboursables pour les organisateurs professionnels et de 10 millions d’euros de subsides au profit des mesures de sécurité pour endiguer l’épidémie. Le secteur de l’événementiel accueille ces mesures de façon favorable.