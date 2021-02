Trois actrices belges en lice pour un César

Aux Etats-Unis, le film belge 'Filles de joie', réalisé par Frédéric Fonteyne et Anne Paulicevich, ne fait finalement pas partie de la pré-sélection pour l'Oscar du "meilleur film étranger", dévoilée mardi par l'Académie des sciences et des arts du cinéma. Sixième long métrage de Frédéric Fonteyne (Une liaison pornographique, Tango libre), écrit et coréalisé pour la première fois par Anne Paulicevich, "Filles de joie" est un film autour de la prostitution. Les actrices Sara Forestier, Noémie Lvovsky et Annabelle Lengronne font partie du casting.

Par contre, le court métrage "Da Yie" (photo) du réalisateur anversois Anthony Nti est repris sur la liste de la pré-sélection et a donc une chance d'être nominé dans la catégorie Meilleur court métrage. C’est ce qu’a annoncé ce mercredi le Fonds audiovisuel flamand (VAF).

Le film raconte l’histoire d’un allochtone qui reçoit pour mission de recruter des enfants au Ghana pour un travail risqué. Il trouve Prince et Mathilda, qui vont rejoindre sa bande. Très vite, il doute de sa décision, par crainte de la façon dont cette mission pourrait transformer la vie des deux enfants. « Da Yie » est l’un des dix films retenus pour l’Oscar du Meilleur court métrage.

Postposée en raison de la pandémie de coronavirus, la 93e cérémonie des Oscars se déroulera le 25 avril 2021 au Dolby Theatre à Los Angeles.