La police va mener des contrôles aux frontières durant le congé de carnaval

"Les polices locale et fédérale vont contrôler les frontières et mèneront des actions structurées et ciblées", selon Nicholas Paelinck. "Toute personne en infraction sera condamnée à une amende. Ce sera une amende par personne dans le véhicule et il faudra rebrousser chemin".

Conformément au décret ministériel du 6 février modifiant celui du 28 octobre, les voyages non essentiels à destination et en provenance de la Belgique sont désormais interdits jusqu'au 1er avril. "Pour les exceptions, comme les travailleurs transfrontaliers ou les voyages pour des raisons impérieuses, il n'y a donc pas de problème", explique Nicholas Paelinck.

Les voyages à l'intérieur de la Belgique restent toutefois autorisés.