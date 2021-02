Le suivi des contacts souffre toujours de maladies de jeunesse, en Flandre

Selon un médecin généraliste d'Anvers, la recherche des contacts fonctionne assez bien, mais il arrive qu'elle ne fonctionne pas du tout. En janvier, après un cas positif dans sa famille, un père de cinq enfants a signalé le reste des membres de sa famille comme étant des contacts à risque. "Pour chacun de ces membres de la famille, il a été rappelé", raconte le médecin généraliste. "C'était toujours quelqu'un d'autre qui appelait et il recevait aussi des conseils différents. Un traceur de contact a même autorisé mon patient à aller au travail, un autre non. C'était déroutant".

Selon les journalistes de Pano, les centres d'appels et les mutuelles qui effectuent la recherche des contacts ont obtenu leurs contrats après un processus d'appel d'offres non transparent. Et cela a conduit à des prix beaucoup trop élevés. Sur un total de 75 millions d'euros, plus de 20 millions d'euros auraient pu être économisés. "La conclusion est que la Flandre paie des dizaines de millions de trop pour un système peu performant", soulignent les journalistes Wim Van den Eynde et Victor Van Driessche.

Selon un expert, il serait préférable de remplacer le système actuel. "Nous ferions mieux de le démolir complètement et de le recommencer. Nous aurions alors quelque chose de plus efficace. Parce que nous allons en avoir besoin pendant encore longtemps, surtout si de nouveaux virus apparaissent", indique l'expert dans son rapport.

"Un an après le début de cette pandémie, nous n'avons toujours pas de collecte de données idéale. Nous aurions pu faire beaucoup plus avec ces données", conclut M. Hens.