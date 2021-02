Un homme appréhendé pour attouchements à la gare de Courtrai avait un lourd passé criminel

L'homme vivait à Mesen, en français Messines, en Flandre occidentale, depuis l'été dernier. Le bourgmestre Sandy Evrard (MLM) était au courant de son passé. "On lui a attribué un logement social ici", explique le bourgmestre. "Je n'ai pas pu faire grand-chose à ce sujet. Ce n'est pas non plus à moi de faire le procès de cet homme après qu'il ait purgé sa peine. J'ai eu deux conversations avec lui, pour lui dire que je n'avais pas peur de lui et pour lui demander de respecter les règles. Ici à Messines, nous n'avons pas eu de problèmes avec lui, bien que je n'aimais pas l'idée qu'il vive ici. Dans une petite ville, avec une force de police modeste et un petit service social, il est plus difficile de faire un suivi avec quelqu'un comme ça que dans une grande ville".