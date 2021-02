Anvers Spoor Oost : les premiers vaccins AstraZeneca administrés

C’est dans le centre de vaccination de la ville d’Anvers et du réseau d’hôpitaux anversois sur le site de Spoor Oost que les premiers vaccins AstraZeneca ont été injectés ce vendredi à 200 soignants de première ligne. Il s’agit de médecins généralistes, de pharmaciens, de soignants à domicile, de traceurs de contacts qui descendent sur le terrain, de dentistes et d’hygiénistes dentaires, ainsi que des collaborateurs des postes de triages et de garde.