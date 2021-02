Covid-19 : le nombre de contaminations et d’hospitalisations en baisse

Entre le 2 et le 8 février, une moyenne de 49.400 tests ont été réalisés en Belgique. Le taux de positivité, qui rapporte le nombre de cas positifs au nombre de tests, se situe à 5,1% (-0,4%).

Le taux de reproduction du virus est de 0,98, contre 1,0 la veille. Ce ratio indique que l'épidémie tend à diminuer s'il est inférieur à 1 et à se poursuivre s'il est supérieur. Quant à l'incidence, à savoir le nombre de cas sur 100.000 habitants en 14 jours, elle s'établit actuellement à 268,9 (+5%).

Selon les derniers chiffres disponibles le 10 février, quelque 347.000 personnes en Belgique ont reçu une première dose du vaccin. Soit 3,02% de la population adulte. Et 130.741 résidents de maisons de repos et soins ont reçu le second vaccin. Ils représentent 1,42% de la population âgée de 18 ans et plus.