Décès de Mawda: le policier auteur du "tir accidentel" écope d’un an avec sursis

Le tribunal correctionnel de Mons a rendu ce vendredi son jugement dans l'affaire Mawda - du nom de cette fillette kurde d’Irak décédée en 2018 des suites d’un tir. Le chauffeur de la camionnette transportant les migrants a été condamné à une peine de quatre ans de prison ferme, en état de récidive, pour entrave méchante à la circulation et rébellion armée. Un second suspect, considéré à tort comme le convoyeur par le ministère public, a été acquitté. Le policier, auteur du coup de feu mortel, écope d'une peine d'un an avec sursis de trois ans et d'une amende de 400 euros. Le tribunal a refusé la mesure de faveur plaidée par la défense du policier afin d'éviter un risque de banalisation de l'acte commis.