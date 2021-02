Les parents de Mawda obtiennent le séjour permanent en Belgique : "Leur enfant est enterrée ici"

Les parents de Mawda, la fillette kurde de 2 ans tuée lors d'une course-poursuite entre police et passeurs de migrants il y a près de trois ans, ont obtenu un titre de séjour permanent en Belgique. Le secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration Sammy Mahdi a utilisé son pouvoir discrétionnaire en la matière en ce sens, expliquait-il au micro de la RTBF et de l’émission « De ochtend » (VRT). « Nous devons essayer de donner à ces gens le calme qu’ils méritent », estime Mahdi. Le tribunal correctionnel de Mons doit rendre son jugement ce vendredi dans l'affaire Mawda. Un policier belge et deux ressortissants irakiens sont poursuivis pour la mort de la petite Kurde d'Irak, décédée la nuit du 16 au 17 mai 2018.