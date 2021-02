Les ports d'Anvers et de Zeebrugge fusionnent : "un moment historique"

La fusion longtemps attendue des deux ports flamands est devenue une réalité. L’entreprise portuaire "Port of Antwerp Bruges"' devient ainsi la seconde plus grande en Europe (ce qu’Anvers était déjà à elle seule) et la treizième dans le monde, avec un volume total de 278 millions de tonnes. Les discussions remontent à deux ans environ et l'accord a été officialisé ce vendredi par les autorités portuaires d'Anvers et de Zeebrugge. L'opération doit encore recevoir l'aval de l'Autorité de la concurrence. L'intégration devrait être bouclée d'ici la fin de l'année. Tous les partis impliqués parlent d’un "accord historique".