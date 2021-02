Une école suspend sa collaboration avec une enseignante intérimaire à cause d’images sexy

Une école catholique de Flandre orientale a mis fin ce vendredi au contrat d'une enseignante intérimaire après que les élèves aient découvert que la femme s'adonnait également à des activités d'actrice porno. Elle travaillait à temps partiel depuis six semaines dans l’école et aucune plainte n'a été reçue sur cette période à propos de la manière dont elle y exerçait sa profession. La direction et l'enseignante ont mis fin à leur collaboration de commun accord, souligne l'établissement scolaire.